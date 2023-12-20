بايدن لا يتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريباً

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن للصحافيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن "نحن نضغط".

وتبذل الجهود لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.