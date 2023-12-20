شي جين ينغ: العلاقات الصينية الروسية المتينة "خيار استراتيجي"

اعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء ان الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا "خيار استراتيجي" ودعا إلى تعاون ثنائي أعمق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين.

وفي تصريحات شي التي نقلها التلفزيون الصيني "سي سي تي في"، ذكر "ان الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا وتطويرها خيار استراتيجي اتخذه الجانبان يقوم على المصالح الأساسية لشعبينا".

وأضاف شي أنه يتعين على البلدين "تضخيم الآثار الإيجابية لعلاقاتهما السياسية رفيعة المستوى باستمرار" و"تعميق تعاونهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والاتصال وقطاعات أخرى".

تم الحفاظ على العلاقات الصينية الروسية، وحتى تعزيزها منذ حرب موسكو لأوكرانيا مطلع عام 2022 على الرغم من العقوبات الغربية ضد روسيا والتحذيرات التي وجهتها مجموعة السبع إلى الدول التي ستساهم في مجهودها الحربي.

قال ميشوستين الثلاثاء إن العلاقات بين بكين وموسكو "لم تكن يوما جيدة إلى هذه الدرجة".

وتأتي زيارته للصين الثلاثاء والأربعاء بعد شهرين من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شي جين بينغ في بكين. كما تم استقبال جنرال صيني رفيع المستوى في موسكو في نوفمبر.