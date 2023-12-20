الطائرات الإسرائيلية تقصف أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان

نفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات ، صباح اليوم الأربعاء استهدفت أطراف البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفّذت صباح اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف بلدة "عيتا الشعب"، حيث ألقت عددا من صواريخ جو -أرض على المنطقة التي ارتفعت منها سحب الدخان الكثيف.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أطراف بلدة "رامية"، والمنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي "عين ابل" و"بنت جبيل".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ، مساء أمس الثلاثاء ، على "جبل اللبونة" جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة.

وليل أمس أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الحارقة والضوئية على "جبل اللبونة" و"جبل العلام"، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وفوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ليلاً أطراف بلدة "حولا" و"وادي السلوقي"، والأطراف الشرقية لبلدة "بليدا" الحدودية جنوب لبنان.