ثوران بركان في أيسلندا

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، إن بركاناً ثار في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس في جنوب غرب البلاد، وقذف حمماً ونفث دخاناً في منطقة واسعة بعد نشاط زلزالي عنيف على مدى أسابيع، ما يهدد بلدة مجاورة له. وخوفاً من حدوث ثوران بركاني كبير في شبه جزيرة ريكانيس، أجلت السلطات الشهر الماضي قرابة 4000 شخص من سكان بلدة جرينتافيك المعروفة بصيد الأسماك، وأغلقت منتجع بلو لاجون للطاقة الحرارية الأرضية القريب من البلدة. وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت «تحذير: بدأ الثوران شمال جرينتافيك بالقرب من هاجافيتل». وأشار إلى أن ثوران البركان بدأ على بعد بضعة كيلومترات فقط من البلدة وامتدت الشقوق في الأرض نحو القرية الواقعة على بعد 40 كيلومتراً تقريباً جنوب غرب العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.