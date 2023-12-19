في خطوة غير مسبوقة.. السيسي يستقبل المرشحين الذين نافسوه في الانتخابات الرئاسية

بعد يوم من إعلان فوزه بولاية ثالثة، استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، المرشحين الذين نافسوه في الانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.

وفي سابقة لم تحدث منذ إجراء الانتخابات التعددية في مصر بدئا من عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، استقبل السيسي المرشحين السابقين الذين خسروا أمامه غداة إعلان النتيجة، وهم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحل عمر بالمركز الثاني بعدد الأصوات بالانتخابات بنسبة 4,5%، ثم زهران الذي حصد نسبة 4% من الأصوات، وجاء يمامة في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، في بيان، إن "اللقاء شهد ترحيب السيسي بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري".

وأضاف أن "المرشحين حرصوا على توجيه التهنئة للسيد الرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا".

وكان أحدهم، وهو عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد قال سابقا، إن السيسي لا يحتاج حتى للترويج لنفسه في وسائل الإعلام مثل المرشحين الآخرين لأن إنجازاته تتحدث عن نفسها.