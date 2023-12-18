أثناء الحرب الدائرة حالياً في مدينة مارينكا في إقليم دونباس، واجه جنود المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي اكتشافًا مؤثرًا بشكل خاص. اكتشفوا الرسالة الأخيرة للجندي الروسي رومان روداكوف البالغ من العمر 21 عامًا من باتايسك بمنطقة روستوف.

والأمر غير المعتاد في هذه الرسالة، التي أصابت الشعب الروسي بالحزن والتعاطف مع الجندي وأسرته، هو أنها كانت مكتوبة بقلم تحديد على لبنة في جدار المبنى. في استئنافه، طلب رومان رعاية أحبائه - والدته وأخته وأخيه.

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية، تم العثور على هذه الرسالة في مكان تم العثور فيه أيضًا على تسع جثث. من المفترض أن هؤلاء هم جنود الفوج 103 من فرقة البندقية الآلية رقم 150، الذين كانوا محاصرين وقاتلوا حتى النهاية ضد القوات الأوكرانية.

صدمت رسالة رومان روداكوف الأخيرة الجيش الروسي في الموقع لدرجة أنه تقرر الحفاظ على هذا الطوب كعلامة تذكارية. ومن المخطط وضعه في مقر الوحدة العسكرية بجانب اللافتة.

لم يؤثر هذا الحدث بعمق على المقاتلين فحسب، بل على عامة الروس أيضًا، حيث سلط الضوء على المآسي الشخصية والمعاناة الإنسانية للجنود على الجبهات وأسرهم في الداخل.