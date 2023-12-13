السعودية.. الديوان الملكي ينعى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 1/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وختم البيان "تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".