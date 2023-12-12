نتنياهو: إسرائيل وأميركا تختلفان بشأن حكم غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة (حماس) واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتنياهو رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة وقال في بيان إن غزة "لن تكون حماسستان ولا فتحستان". وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.