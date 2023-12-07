الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم.