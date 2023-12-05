الجيش الإسرائيلي يطالب "الصحة العالمية" بإخلاء مستودع طبي في غزة خلال 24 ساعة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسيوس إنّ الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة قبل أن تجعله "العمليات البرية" في المنطقة غير قابل للاستخدام.

وجاء في منشور للمدير العام على منصة إكس: " تبلّغت منظمة الصحة العالمية من الجيش الإسرائيلي بوجوب نقل إمداداتنا من مستودعنا الطبي في جنوب غزة في غضون 24 ساعة، لأنّ عمليات برية ستضعه خارج الخدمة".

وتابع: "نناشد إسرائيل سحب هذا الأمر واتّخاذ كلّ التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".

وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أكّد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط أحمد المنظري أنّ "منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية إزاء استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك القصف المكثف في غزة".

وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء القصف الإسرائيلي إلى 15899 قتيلاً، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون.

وبحسب منظمة الصحة العالمية تراجع عدد المستشفيات العاملة في غزة من 36 إلى 18 منذ بدأت الحرب قبل شهرين، وثلاثة من بين هذه المستشفيات لم تعد تقدّم سوى الإسعافات الأولية الأساسية، فيما يقتصر ما تقدّمه المستشفيات الأخرى على الخدمات الجزئية.