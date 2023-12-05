الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ41 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل وفي الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، واعتراض 15 طائرة فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

وفي المقابل، قالت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن الجيش الأوكراني أسقط 10 من أصل 17 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا أثناء الليل فوق مناطق مختلفة من البلاد.