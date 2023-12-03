الشرطي المدان بقتل جورج فلويد «طُعن أكثر من 20 مرة» في السجن

تعرض الشرطي ديريك شوفين المدان بتهمة قتل الأميركي الأسود جورج فلويد الذي تسبب مقتله في موجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن أكثر من 20 مرة بسكين على يد نزيل آخر في السجن، حسبما أعلن ممثلو ادعاء أميركيون الجمعة، مع إعلان اتهامات بالشروع في القتل. في 25 مايو 2020، قضى الأميركي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ 46 عاماً اختناقاً في مينيابوليس، بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته نحو 10 دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين.