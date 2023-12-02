حصيلة الحرب في غزة تتجاوز 15200 قتيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، أن عدد القتلى في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية تجاوز 15200، موضحة أن 70 بالمائة من القتلى هم من النساء والأطفال.

وتركزت الكثير من الهجمات الإسرائيلية، اليوم السبت، على منطقة خان يونس في جنوب غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 50 هدفاً بغارات جوية ونيران الدبابات والبحرية، موضحاً أنه نفذ أيضاً ضربات في الشمال وأصاب أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أن 240 شخصاً على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة، وأصيب أكثر من 650 شخصاً في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي.