دخول أولى شاحنات المساعدات إلى غزة منذ انهيار الهدنة

قالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر لـ"رويترز" إن أولى شاحنات المساعدات دخلت من الجانب المصري من معبر رفح، اليوم السبت، بعد انهيار الهدنة في غزة أمس، في طريقها إلى معبر العوجة للتفتيش قبل مواصلة الطريق إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن شاحنتي وقود و50 شاحنة مساعدات مرت من الجانب المصري متجهة إلى العوجة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أن 240 شخصاً على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح أمس الجمعة، وأصيب أكثر من 650 شخصاً في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 400 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة "حماس" قبل يوم.