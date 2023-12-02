قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

قصفت إسرائيل جنوب لبنان، السبت، في اليوم الثاني من تجدد العنف في قطاع غزة بعد انهيار الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وقال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز إن قصفاً إسرائيلياً أصاب مكاناً على مقربة من مقر القوة صباح اليوم السبت بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ قصفاً قرب الناقورة كتحذير بعد رصد "نشاط غير عادي" في المنطقة.

وشاهدت قوات اليونيفيل بعد ذلك إطلاق نار في حوالي الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) من منطقة طير حرفا، التي تبعد ميلاً تقريبا عن الحدود، باتجاه إسرائيل.