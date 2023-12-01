مقتل 14 فلسطينياً في غزة خلال ساعتين من انتهاء الهدنة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن 14 فلسطينياً قتلوا وأصيب العشرات في ضربات شنتها إسرائيل في أول ساعتين من انتهاء الهدنة في القطاع، مضيفاً أن معظم من قتلوا كانوا من النساء والأطفال.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه استأنف القتال في قطاع غزة واتهم حركة (حماس) بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل، بحسب "رويترز"، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت منازل عدة لمواطنين فلسطينيين في غرب غزة، مع انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة.