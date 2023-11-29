ظهور نادر لسيدات أميركا الأُوَل خلال مناسبة حزينة

بدأت، الثلاثاء، مراسم تأبين، روزالين كارتر، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، في حضور الرئيس، جو بايدن والسيدة الأولى، جيل بايدن.

وكان مركز كارتر، قد أعلن في 19 نوفمبر الجاري، وفاة السيدة الأميركية الأولى السابقة، روزالين كارتر، عن عمر ناهز 96 عاما.

ورغم معاناته الصحية، وصل جيمي كارتر، البالغ من العمر 99 عاما، إلى مكان مراسم تأبين زوجته الراحلة، في كنيسة "غلين ميموريال" بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا، بحسب شبكة سي أن أن.

وجمع الزواج بين جيمي كارتر وزوجته الراحلة لأكثر من 77 عاما.

وخلال المراسم، تحدث ابنهما جيمس، عن تأثير والدتها عليه وعلى الأسرة وقال إنها كانت تهتم بتماسك العائلة.

ونسب الفضل إلى والدته في إنقاذ حياته من خلال إدخاله على مركز لإعادة التأهيل بسبب إدمانه المخدرات والكحول.

وظهر في الصف الأول خلال المراسم أيضا، الرئيس السابق، بيل كلينتون، وزوجته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، بجانب سيدات أميركا الأوائل السابقات، ميلانيا ترامب، وميشيل أوباما، ولورا بوش.

واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الصحة، خاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.