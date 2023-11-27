اتفاق بين إسرائيل وإيلون ماسك حول تشغيل "ستارلينك" في غزة

قالت إسرائيل اليوم الاثنين إنها اتفقت من حيث المبدأ مع رجل الأعمال إيلون ماسك على استخدام خدمة اتصالات ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس في قطاع غزة.

ويأتي الإعلان خلال زيارة ماسك لإسرائيل اليوم الاثنين والتي تتزامن مع هدنة في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يدل مكتب ماسك بعد بتعليق بشأن الزيارة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج بعد ظهر اليوم مع ماسك. وقال مكتب هرتسوج إن أقرباء للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة سينضمون للاجتماع كما سيناقش الرئيس الإسرائيلي وماسك "ضرورة اتخاذ إجراء لمواجهة تزايد معاداة السامية عبر الانترنت".

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيلتقي أيضا بماسك اليوم الاثنين لبحث الجوانب الأمنية للذكاء الاصطناعي ويعقدان مناقشة عبر الانترنت مع البث المباشر لها.

والتقى نتنياهو بماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر أيلول وحثه على تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية بعد أسابيع من الجدل حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

ومع احتدام الحرب التي أشعلها هجوم حماس على جنوب إسرائيل، اقترح ماسك الشهر الماضي استخدام ستارلينك لدعم روابط الاتصالات مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا" في قطاع غزة وسط قطع التيار الكهربائي.

وفي ذلك الوقت قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن "حماس ستستغل (ستارلينك) في الأعمال الإرهابية".

لكن في تحول جديد قال الوزير اليوم الاثنين إن إسرائيل وماسك توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ بموجبه "لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة".

وفي منشور على منصة إكس موجه إلى ماسك، قال قرعي إنه يأمل أن تكون الزيارة إلى إسرائيل "نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلا عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتشاركها مع العالم كله".

وقال ماسك قبل ذلك إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء "يروج للكراهية والصراع"، مكررا أن منصة إكس لا تروج لخطاب الكراهية.

وتزايدت معاداة السامية ورهاب الإسلام في أنحاء العالم، بما في ذلك خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس. وتسري حاليا هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس، تشهد إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة وعدد من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بسبب تهم أمنية.