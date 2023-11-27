فوز خيرت فيلدرز في هولندا يمثل صداعاً سياسياً لأوروبا

منذ الانتصار المفاجئ الذي حققه خيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية في الـ22 من نوفمبر، تدفقت التهاني من مختلف أنحاء أوروبا، ولكن بأغلبية ساحقة من عائلته السياسية التي تنتمي إلى أقصى اليمين في الطيف السياسي. وتشعر زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، والرئيس المجري، فيكتور أوربان، بسعادة غامرة، ولكنّ كثيرين غيرهم لا يستمتعون باحتمال العمل مع متشددين مناهضين للمهاجرين. ويمثل فيلدرز صداعاً سياسياً للاتحاد الأوروبي، النادي الذي اعتاد على المضي قدماً من خلال مساعدة الوسطيين من اليسار واليمين على حل خلافاتهم بأدب.

ولكن من نواحٍ عديدة، يعمل الشعبويون على كسب الإجماع بدلاً من التهديد بتفكيكه.

وقبل جيل، كان مجرد إدراج اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم كافياً للتسبب في النبذ، كما اكتشفت النمسا عندما تحالف يمين الوسط مع حزب الحرية النمساوي المعادي للأجانب، في عام 2000، ولكن الأمر لم يعد كذلك.

إن فكرة «الطوق الأمني» - أحزاب الوسط التي تتظاهر بشكل أساسي بعدم وجود أعداء شعبويين عندما يتعلق الأمر بتشكيل ائتلافات - يتم انتهاكها بشكل روتيني. وفي هولندا، قد يكون من المستحيل تشكيل ائتلاف دون نواب حزب الحرية في البرلمان، البالغ عددهم 37 عضواً (من أصل 150 مقعداً)، وهو الحزب الذي يقوده فيلدرز.

وما إذا كان النائب المخضرم ذو الشعر الكثيف سيتولى رئاسة الوزراء، لايزال سؤالاً مفتوحاً إلى حد كبير، ولكن إذا فعل ذلك، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها زعيم شعبوي إلى طاولة المجلس الأوروبي، أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ويدير اليمين المتشدد المجر وإيطاليا وبولندا (وربما لن يستمر هذا الأخير فترة أطول، نظراً لنتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر)، وقد انضم إليهم أخيراً شعبوي يساري في سلوفاكيا.

تفوق واضح

وكانت مثل هذه النتائج الانتخابية ذات يوم بمثابة الدافع وراء سجال سياسي ساخن وتبادل الاتهامات على مستوى القارة، أما الآن، فقد أصبحت مجرد شيء عادي.

وهناك فرص لتحقيق مزيد من النجاح لليمين المتشدد في الانتخابات المقبلة. ويحظى حزب الحرية النمساوي بدعم 30% من الناخبين النمساويين، ويتفوق بشكل مريح على منافسيه من اليسار واليمين، قبل الانتخابات المقررة العام المقبل. ويحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الثاني، بنسبة 21%، متفوقاً بفارق كبير على أي من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الثلاثي الحالي في البلاد، مع اقتراب موعد إجراء انتخابات ولاية مهمة، العام المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي، في بلجيكا، أن حزباً شعبوياً يتصدر المجموعة، والآخر في المركز الثاني. وبعد أن احتل المركز الأول بفارق ضئيل في الانتخابات الفرنسية، للبرلمان الأوروبي، في عام 2019، يبدو الآن أن حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان سيهزم حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، في انتخابات يونيو. وقد ضمنت لوبان فرصة أخرى في جولة الإعادة الرئاسية الفرنسية في عام 2027.

هل سيؤدي تولي فيلدرز السلطة إلى ترجيح كفة السياسات الشعبوية في الاتحاد الأوروبي؟

بطريقة واحدة مهمة، لقد حدث ذلك بالفعل. إن تقييد الهجرة هو نداء اليمين المتشدد، ولكن أحزاب الوسط على اليمين واليسار تحولت بالفعل نحو سياسات أكثر صرامة في العديد من البلدان، بما في ذلك هولندا. واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر في الفترة 2015-2016. وفي هذه الأيام، أصبح نهجها أقل ترحيباً بكثير. وقد تآكل التناقض بين الوسط والشعبويين، ففي الدنمارك، كانت حكومة يسار الوسط هي التي فرضت تدابير صارمة للهجرة (مثل بريطانيا، التي تريد معالجة طلبات طالبي اللجوء في رواندا)، وليست مجموعة أو حزباً متطرفاً.

تحالفات متماسكة

وبعيداً عن ذلك، يبدو من المشكوك فيه أن يكون لأولئك الذين يعيشون على الهامش السياسي تأثير كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي، فمن ناحية، في حين أن أحزاب اليمين المتشدد يتم تجميعها معاً في بعض الأحيان ككيان واحد، إلا أنها تختلف في كثير من الأحيان. وكثيراً ما يتخذ أوربان موقفاً مؤيداً للكرملين في اجتماعات الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تعليق العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وتدعم حليفته المفترضة، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أوكرانيا بقوة، إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وهذا يجعل من الصعب على التحالفات المتماسكة مواجهة الوسطيين المهيمنين. وغالباً ما يكون الشعبويون منشغلين للغاية بإثارة المعارك مع بروكسل، بدلاً من العمل على تغيير اتجاه الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، يريد فيلدرز إجراء استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يحظى بدعم كبير في هولندا، وتبدو فرص حصوله على موافقة بإجراء استفتاء عبر البرلمان بعيدة المنال.

مصدر القلق

ويقول أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي «حتى لو انتهى الأمر بفيلدرز كرئيس للوزراء، فإن ما يميز السياسيين الهولنديين هو أنهم هولنديون أكثر من كونهم ينتمون إلى أي حزب سياسي». ويبدو أن فيلدرز سياسي هولندي مختلف عن أي من أسلافه.

وربما كان مصدر القلق في أوروبا هو أن نتائج الانتخابات في هولندا كانت مجرد إشارة. ويُنظر إلى الناخبين على أنهم مبتكرون في توجهاتهم السياسية، وكانت هولندا من بين الدول الأولى التي شهدت انقسام مشهدها السياسي بعيداً عن أحزاب الوسط، من اليسار واليمين، بدءاً من الثمانينات.

«ترامب الهولندي»

خيرت فيلدرز السياسي الأشقر، الذي يُطلق عليه أحياناً «ترامب الهولندي»، والمعروف بتعليقاته التحريضية ضد الإسلام، وسجله في إهانة الهولنديين من أصول عربية، ورفض بريطانيا دخوله إلى البلاد، قد صدم الأمة. وبحسب النتائج الأولية، فإن النائب المخضرم، الذي يعيش تحت حراسة أمنية على مدار 24 ساعة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل، يركب موجة من القلق بشأن الهجرة والإسكان وتكاليف المعيشة وانعدام الثقة في الحكومة بعد سلسلة من الفضائح.

وفي مقهى بمدينة أمستردام، قال رجل هولندي، يدعى آريين (57 عاماً): «إنه تصويت ضد النظام القائم. لقد أحدثوا فوضى في الأمور». وتشتهر هولندا بانخفاض مستوى الفساد، وحرية الصحافة والاعتدال، ولكن على مدى العقدين الماضيين، كان هناك تيار آخر، يتمثل في دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وكان بيم فورتوين، المناهض للإسلام، والذي قُتل قبيل انتخابات عام 2002، قد أنشأ حزباً يحمل اسمه، وحصل على 26 مقعداً، وشارك في الحكومة، قبل أن ينهار الحزب. وحقق حزب «المنتدى من أجل الديمقراطية»، اليميني المتطرف، أداءً جيداً في انتخابات المقاطعات، وأصبح أكبر حزب في مجلس الشيوخ، في عام 2019، قبل أن يواجه مصيراً مماثلاً.

ووفقاً للأستاذ في معهد العلوم السياسية بجامعة ليدن، توم لويرس، فقد حصل اليمين المتطرف الهولندي على ما متوسطه 15% إلى 20% خلال العقد الماضي. ويقول ماتيس رودوين، من جامعة أمستردام، إنه يرى الانتخابات بمثابة «أرض خصبة للشعبوية اليمينية»، موضحاً «لقد شنت العديد من الأحزاب حملاتها الانتخابية حول الهجرة، وهو ما يصب في مصلحة فيلدرز، الذي يربط المهاجرين بالجريمة وقضايا الإسكان».

. غالباً ما يكون الشعبويون منشغلين للغاية بإثارة المعارك مع بروكسل، بدلاً من العمل على تغيير اتجاه الاتحاد الأوروبي.

37 عضواً ينتمون لحزب فيلدرز، في البرلمان، من أصل 150 مقعداً.