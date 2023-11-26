نتنياهو يلتقى بقوات أمن إسرائيلية داخل غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه التقى اليوم الأحد بقوات الأمن في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب بأن نتنياهو تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادة أمنية.

وقال نتنياهو "لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقدرة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سنفعله".

وأضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة الرهائن، وفي نهاية المطاف سنعيدهم جميعا"، متابعا: "مستمرون حتى النهاية، حتى النصر. لن يوقفنا شيء".