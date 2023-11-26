محكمة التمييز الكويتية تقضي بتغريم متهمي قضية صندوق الجيش 105 ملايين دينار

قضت محكمة التمييز الكويتية بتغريم متهمي قضية صندوق الجيش مبلغ 105 ملايين دينار كويتي وإلزامهم برد ضعف المبلغ عن المبالغ المستولى عليها.

وكانت «التمييز» قضت اليوم في القضية نفسها بالحبس 7 سنوات للوزير السابق خالد الجراح وآخرين مع الشغل والنفاذ وبراءة متهم في قضية صندوق الجيش، فيما امتنعت عن النطق بعقاب رئيس الوزراء السابق جابر المبارك.

وتعود قضية "صندوق الجيش" إلى عام 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببلاغ إلى النائب العام، بسبب تجاوزات مالية تتجاوز 240 مليون دينار (نحو مليون دولار) تتعلق بموجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها جابر المبارك وزارة الدفاع.

