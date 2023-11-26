حماس تعلن مقتل 4 من قاداتها العسكريين في قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم الأحد، مقتل أربعة من قادتها الميدانيين قالت إنهم قضوا في معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها ضد إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

وقالت القسام ، في بيان مقتضب ، إن من بين القتلى أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال في قطاع غزة.

والغندور هو ثاني عضو في المجلس العسكري أعلى هيئة قيادية للقسام يتم إعلان مقتله منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، بعد إعلان القسام في 17 من الشهر الماضي مقتل عضو المجلس العسكري وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.

كما أعلنت القسام مقتل القادة وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام في معركة طوفان الأقصى".

في هذه الأثناء ، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية مقتل مزارع فلسطيني وإصابة أخر بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة سبعة فلسطينيين اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في تل الهوى بمدينة غزة وفي محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

كما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين على الأقل خلال أربع وعشرين ساعة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن مسؤولون صحيون فلسطينون يوم الأحد.

وجاء ذلك في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس التي جرى التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية وتنص على تبادل محدود للأسرى ووقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام.