البابا يغيب عن ظهوره الاسبوعي بنافذة الفاتيكان لهذا السبب

غاب البابا فرانسيس اليوم الأحد عن الظهور الأسبوعي من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس، بعد يوم من إعلان الفاتيكان إصابته بإنفلونزا خفيفة.

قال المكتب الصحفي للكرسي الرسولي في بيان مقتضب إن فرانسيس سوف يباشر صلوات الظهيرة، تليها بركته التقليدية، من المصلى الواقع في ساحات الفاتيكان حيث يعيش.

وسيتم بث صلواته على الهواء مباشرة على شاشات كبيرة في الساحة، حيث يتدفق الآلاف من المواطنين بشكل عام لرؤية ظهوره من النافذة المفتوحة.

يوم السبت، قال الفاتيكان إنه تم نقل البابا، الذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثمانين الشهر المقبل، إلى مستشفى في روما لإجراء فحص بالأشعة المقطعية لاستبعاد حدوث مضاعفات رئوية وإن الفحص جاء سلبيا.

تم إدخال فرانسيس إلى المستشفى في وقت سابق من هذا العام لمدة ثلاثة أيام بسبب ما قيل لاحقا إنه التهاب رئوي وما وصفه الفاتيكان بحالة التهاب في الشعب الهوائية التي تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.