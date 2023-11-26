استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية

قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته الأحد، وفق ما أوردت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.

وقبل الرئيس يون سوك يول استقالة كيم كيو-هيون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، بحسب يونهاب التي لم تكشف عن أي تفاصيل.

واضافت أن اثنين آخرين من كبار مسؤولي الجهاز استقالا أيضا.

واشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه الاستقالات قد تكون مرتبطة بالإدارة الشخصية التي تثير القلق في الجهاز منذ يونيو.

ويأتي هذا الإعلان في حين تعمل كوريا الشمالية على تسريع برنامج التسلح وتطويره. ونجحت بيونغ يانغ هذا الأسبوع في وضع أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري في مداره.

تم تعيين كيم، وهو دبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي، في مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.

ويتمتع كيم كيو بخبرة في شؤون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقد أشرف على جهاز المخابرات الوطنية منذ أن تولى يون منصبه في مايو 2022.

ونقلت يونهاب عن المكتب الرئاسي أن كيم عمل على "إعادة سمعة جهاز الاستخبارات الوطنية بوصفه وكالة الاستخبارات والأمن الرئيسية في البلاد" عقب تعيين الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية.