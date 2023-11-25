إسرائيل: شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل شمال قطاع غزة

أكد مسؤول إسرائيلي اليوم السبت السماح لشاحنات الأمم المتحدة التي تحمل مساعدات إنسانية بدخول شمال قطاع غزة للمرة الأولي منذ بدء الهدنة المؤقتة.

وقال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن أكثر من 50 شاحنة مساعدات وصلت إلى المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، وسوف يتم نقلها إلى ملاجئ لم يتم إخلاؤها"،بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلبية في موقعها الإلكتروني.

وإجمالا، دخلت 200 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم السبت من معبر رفح المصري ، وبذلك يصل العدد إلى 400 شاحنة منذ أمس الجمعة .

يأتي دخول المساعدات في اليوم الثاني للهدنة المؤقتة لأربعة أيام والتي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وبمشاركة أميركية في الحرب التي اندلعت بين حركة حماس ، وإسرائيل ، في السابع من الشهر الماضي .