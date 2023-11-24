الهلال الأحمر الفلسطيني: 10 سيارات إسعاف تتوجه إلى غزة مع بدء الهدنة

توجهت 10 سيارات إسعاف لإجلاء عدد من المصابين من شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، وذلك مع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، حيز التنفيذ، بحسب ما أعلنته خدمة طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تغريدة على حسابه على موقع "إكس" للتواصل، إن تلك العملية "تم تنسيقها ومرافقتها" من قبل الأمم المتحدة.

وانطلقت سيارات الإسعاف من مدينة خان يونس بجنوب الشريط الساحلي، لنقل المرضى والجرحى من المستشفى الأهلي في مدينة غزة، التي تعد أكبر مدن القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤخرا، إن المستشفى الأهلي لا زال يعمل، ولكن بأدنى سعة له.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، خرجت 22 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة عن العمل، جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن مساء أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14854 بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين الـ 35 ألفا.