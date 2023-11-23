نقل أشخاص إلى مستشفى بعد عملية طعن في دبلن

نُقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إلى المستشفى الخميس، حسبما ذكرت الشرطة الإيرلندية، إثر تقارير إعلامية تحدثت عن حادثة طعن أمام مدرسة في وسط دبلن.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول ساحة بارنل في العاصمة الإيرلندية، لكنها لا تشتبه بدافع إرهابي للهجوم. وذكرت وسائل إعلام إيرلندية أن الاشتباه يدور حول عملية طعن.

وأعلن رئيس الوزراء ليو فاردكار عن توقيف مشتبه به، فيما قالت الشرطة إنها "تتبع خطا محددا من التحقيق".

وقالت الشرطة في بيان إنها "لا تبحث عن أي شخص في الوقت الحالي". أضافت "نُقل خمسة مصابين إلى مستشفيات مختلفة في منطقة دبلن". و"من بين المصابين رجل وامرأة بالغان وثلاثة أطفال صغار".

وأوضحت في البيان إن طفلة أصيبت بجروح بالغة، فيما يُعالج الطفلان الآخران من جروح أقل خطورة. وأكد البيان أن الشرطة "تحقق في جميع الاحتمالات" بشأن ما وصفه بأنه"حادث خطير يتعلق بالنظام العام".

وقال فاردكار إنه يشعر بالصدمة إزاء الحادثة التي وقعت أمام مدرسة ابتدائية بحسب وسائل إعلام محلية.