مقتل 5 جنود هنود في مواجهات في كشمير

قتل خمسة جنود هنود في منطقة كشمير الخاضعة لإدارة نيودلهي خلال مواجهات بين الجيش ومتمردين مفترضين في هذه المنطقة المتنازع عليها في جبال هملايا على ما أفاد مسؤولون أمنيون الخميس.

وقال الجيش الهندي إن "تبادلا كثيفا لإطلاق النار" سجل الأربعاء فيما كان جنود يطاردون متمردين في غابات كالاكوته الكثيفة في جنوب كشمير.

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس، بأنّ خمسة جنود قُتلوا بينهم عنصران من القوات الخاصة، وأصيب جندي آخر.

وأضاف أن اثنين من المقاتلين الانفصاليين المفترضين قتلا أيضاً، موضحاً أنّ أحدهما مسؤول "رفيع المستوى" وهو مواطن باكستاني ينشط في المنطقة منذ العام الماضي.

ولم يقدّم الجيش المزيد من التفاصيل بشأن عدد المقاتلين المشاركين.

وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العام 2019 الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ووضعتها تحت إدارتها المباشرة.

وتفيد السلطات الهندية أن ما لا يقل عن 118 شخصا قتلوا في إطار هذا النزاع خلال العام الحالي هم 11 مدنيا و27 من عناصر القوى الأمنية و80 يشتبه في أنهم متمردون.