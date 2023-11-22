دفن 111 قتيلا فلسطينيا في مقبرة جماعية جنوب غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء، دفن 111 قتيلا فلسطينيا في مقبرة جماعية في جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الوزارة ، إن المقبرة التي إقامتها في خان يونس جنوب قطاع غزة ضمت قتلى أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي في غزة ومستشفيات شمال القطاع.

وذكر المصدر أنه تقرر دفن القتلى في مقبرة جماعية بإشراف من وزارة الأوقاف والشئون الدينية نظرا لتعذر دفنهم في غزة.

وحفر قبر كبير وضعت به جثث القتلى.

في سياق أخر ، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن إجلاء عشرات الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وذكرت الجمعية أن 14 سيارة إسعاف تابعة لها برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود تولت إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.