بدء سريان هدنة غزة من العاشرة صباح الخميس

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت للحرب المدمرة التي دخلت الآن أسبوعها السابع.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه بموجب الخطوط العريضة للصفقة، ستقوم حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من حوالي 240 رهينة تم احتجازهم في هجوم حماس في يوم 7 أكتوبر ، على مدار أربعة أيام. وأكدت قطر، التي تتوسط مع حماس، الاتفاق في وقت لاحق، قائلة إن موعد البدء سيتم الإعلان عنه خلال الساعات الاربع والعشرين القادمة وسيستمر لمدة أربعة أيام.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل تصويت مجلس الوزراء في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن الحرب ستستمر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.