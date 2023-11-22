حياة "خائن" لم تكتشف الصحافة وفاته في أميركا إلا بعد شهرين

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الطيار السوفيتي فيكتور بيلينكو الذي اختطف مقاتلة سوفيتية إلى اليابان عام 1976 وكشف أمس عن وفاته "لم يستطع أن يعيش حياة سعيدة".

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس": "من غير المرجح أنه كان يعيش حياة سعيدة. لا يمكن للخائن أن يعيش حياة سعيدة أبدا. إنه دائما مأساة كبيرة أن يصبح شخص خائناً".

وأفادت صحيفة "The New York Times"، أمس أن فيكتور بيلينكو توفي في 24 سبتمبر الماضي في دار لرعاية المسنين في ولاية إلينوي الأميركية عن عمر يناهز 76 عاما.

ووصل الملازم أول فيكتور بيلينكو على متن مقاتلة "ميغ-25بي" المختطفة في 6 سبتمبر 1976 إلى اليابان وهبط في المطار بجزيرة هوكايدو، مما جعل هذه المقاتلة السرية ملكا لأجهزة المخابرات الأميركية.

وعلى الرغم من إعادة المقاتلة إلى الاتحاد السوفيتي، تمكن الأميركيون من التعرف تماما على تصميمها وأجهزتها. أما الطيار فحصل على الجنسية الأميركية عام 1980 وغير اسم عائلته إلى شميدت. وقد عمل في الولايات المتحدة كمستشار لمصنعي الطائرات والوكالات الفيدرالية.