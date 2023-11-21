عائلات العمال الهنود المحاصرين في نفق متمسّكة بأمل إنقاذهم

منذ علق ابنه وراء أطنان من الركام بسبب انهيار نفق طريق كان يشارك في بنائه في ولاية أوتاراخاند الهندية قبل 10 أيام، بالكاد يستطيع مونيلال كيشكو النوم، وكل ما يمكنه فعله هو وأسر العمال المحاصرين الآخرين، الدعاء والأمل.

وقال كيشكو لوكالة فرانس برس من قريته في بيهار، إحدى أفقر ولايات الهند "لم نكن نتخيل أن نعيش وضعاً مماثلاً".

وأضاف أن أفراد عائلته يعانون "الأرق".

وتقوم حفارات بإزالة أطنان من التربة والإسمنت والركام من النفق الذي كان قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخاند منذ 12 نوفمبر عندما انهار جزء منه.

لكن جهود الإنقاذ تسير ببطء وتواجه تعقيدات بسبب انهيارات جديدة بالإضافة إلى تعطل آلات الحفر بشكل متكرر.

منذ انهيار النفق، لم يعرف كيشكو أي شيء عن ابنه فيريندرا العشريني وهو مثل معظم العمال المحاصرين، عامل مهاجر غادر دياره لإيجاد عمل في مكان آخر من البلاد.

وأضاف "إنه وقت صعب بالنسبة إلينا. نحن نصلي بانتظام من أجل البركات الإلهية. نحن نأمل في أن يعود سالماً".

يخيّم بعض أفراد عائلات العمال المحاصرين قرب النفق، في انتظار أي خبر، وتوفّر لهم سلطات الولاية الإقامة والنقل.

وشوهد العمال أحياء للمرة الأولى الثلاثاء فيما كانوا ينظرون إلى عدسة كاميرا أرسلها المنقذون عبر أنبوب رفيع يوصل من خلاله الهواء والغذاء والماء.

وقال أبهيشيك شارما، وهو طبيب نفسي عيّنته الحكومة للإشراف على الصحة النفسية للعمال المحاصرين، إنه يقدم النصائح لهم.

وأوضح شارما لصحيفة "إنديان إكسبريس"، "نحن على اتصال دائم ونقترح عليهم القيام بنشاطات مثل اليوغا والمشي ونشجع المحادثات بينهم للحفاظ على الروح المعنوية العالية".

وأعطت رؤية العمال على قيد الحياة دفعة معنوية كبيرة لأفراد عائلاتهم الذين يتنظرون إنقاذهم بفارغ الصبر.

وقال مونو فيشكارما، وهو شقيق سوشيل أحد الرجال المحاصرين ويتحدّر أيضا من ولاية بيهار "في البداية كنا يائسين بسبب قلة المعلومات".

وأضاف "لكن الآن نأمل في أن تنتهي جهود الإنقاذ بنجاح قريباً".

وبعد مواجهتها مشكلات في النفق الرئيسي، مع اصطدام حفارات بالصخور ومخاوف من حدوث انهيار آخر، تستعد فرق الإنقاذ الآن لمحاولة طريقتين جديدتين للوصول إلى العمال.

تتمثل الطريقة الأولى في محاولة الوصول إليهم عبر الدخول من الطرف الآخر للنفق، وهي طريق أقرب بنصف كيلومتر.

أما الثانية فهي عبارة عن الدخول عموديا، إلا أن هذه الطريقة دونها تعقيدات لأنها تتضمن حفرا فوق العمال في منطقة شهدت انهيارا.

وأقام القرويون مزارا دينيا هندوسيا عند مدخل النفق لإله محلي، قائلين إن المعبد الأصلي نقل أثناء أعمال البناء، وهو ما قال البعض إنه كان سببا لانهيار النفق جزئيا.