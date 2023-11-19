البابا: السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط ممكن لكنه يتطلب حسن النية

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد الدعوات لإحلال السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط بعد صلاة التبشير الملائكي وقال إن من الضروري مواصلة الجهود لوقف الصراعات الدائرة.

وقال للحشد الذي تجمع في ساحة القديس بطرس "لنواصل الصلاة من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل شعبي فلسطين وإسرائيل. إن السلام ممكن. والأمر يتطلب حسن النية. إن السلام ممكن، فلا نستسلم للحرب! ولا ننسى أن الحرب هي على الدوام هزيمة يربح فيها فقط مصنعو الأسلحة".