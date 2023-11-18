80 قتيلا بينهم 32 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

قُتل 80 شخصا على الأقل بينهم 32 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، في حين غادر المئات صباح السبت مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات القطاع بعد إنذار بالإخلاء وجّهته إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 80 شخصا على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين اسرائيليتين منفصلتين السبت في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلا.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة وكالة فرانس برس عن مقتل "ما لا يقل عن 50" شخصا السبت في قصف استهدف فجرا مدرسة مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.

وفي غارة منفصلة استهدفت منزلا، قتل 32 شخصا من عائلة أبو حبل في المخيم بينهم 19 طفلا، وفق الوزارة التي نشرت قائمة بأسماء هؤلاء الضحايا.

وكان مخيم جباليا هدفا لقصف إسرائيلي مطلع نوفمبر، امتد ثلاثة أيام وأدى الى مقتل أكثر من 200 شخص، وفق ما أعلنته حكومة حماس.

أما مستشفى الشفاء فأصبح منذ أيام محور العمليات العسكرية البرية واقتحمه الجيش الإسرائيلي الأربعاء. ويتهّم الجيش حماس باستخدام المجمع كستار لمنشآت عسكرية وقيادية، وهو ما تنفيه الحركة.

وأتى الانذار بإخلاء المستشفى في وقت تتابع إسرائيل قصفها المتواصل للقطاع منذ 43 يوما. وتسببت غارة ليلية في خان يونس بمقتل 26 شخصا، وفق مسؤولين صحيين في القطاع .

وصباح السبت، طلب الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت من مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه خلال ساعة.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن مئات الأشخاص خرجوا سيرا من المجمع الطبي الواقع بغرب مدينة غزة وتحاصره الدبابات الإسرائيلية منذ أيام.

وشاهد الصحافي أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو مبتورة أطرافه ينزحون جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، مؤكدا عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.