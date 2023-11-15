إسرائيل: "لا مؤشر" على وجود مختطفين في مستشفى الشفاء

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "لا يوجد مؤشر على وجود مختطفين داخل مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، والذي اقتحمته القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء.

وقالت إذاعة الجيش، إن "عمليات القوات الإسرائيلية في تمشيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة مستمرة، دون وجود مؤشر على وجود مختطفين هناك".

ومع ذلك، ذكرت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي "عثر على أسلحة في عدد من البنى التحتية التابعة لحماس داخل المستشفى"، بحسب المراسل الذي لم يقدم تفاصيل إضافية.

وأضافت: "حتى هذه المرحلة، لم يكن لدى قوات الجيش الإسرائيلي أي احتكاك مع المرضى أو الطواقم الطبية في المستشفى - الذين يتواجدون في مجمع منفصل عن القوات".

كما أن "الجيش الإسرائيلي لم يلحق أضرارا بالكهرباء أو الاتصالات في المستشفى؛ حيث قُتل 5 إرهابيين في الطريق إلى المستشفى"، طبقا لما نشرته الإذاعة عبر منصة "إكس".

وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سيطرته الكاملة على مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه يقوم بـ"البحث عن مختطفين" هناك، فيما قام بنصب بوابات إلكترونية لإخراج النازحين عبرها من المستشفى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق، الأربعاء، أن قواته تعمل "بشكل مركز في مستشفى الشفاء".