إسقاط 4 طائرات مُسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة إنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مناطق بريانسك وتامبوف وأوريول وكذلك في منطقة موسكو.

وذكر موقع "بازا" الإخباري الروسي، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تحطمت في موقع مصنع للمواد الكيميائية في بريانسك، مضيفاً أنه لم يصب أحد بأذى.