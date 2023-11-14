مظليون روس يسيطرون على معقل للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات من المظليين الروس التابعين لكتيبة "إيفانوفو"، سيطرت على معقل أوكراني على الجانب الغربي من محور أرتيوموفسك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه بعد إلحاق أضرار بنيران المدفعية، تحركت مجموعات هجومية من المظليين إلى الغابات التي لجأت إليها القوات الأوكرانية، وتمكنت كتيبة إيفانوفو من دخول خنادقها من عدة اتجاهات.

وأضاف البيان: "تم تحديد موقع القوات الأوكرانية خلال المعركة وتمكن المظليون من الحصول على موطئ قدم في مواقعهم، وخلال الدفاع النشط عن أرتيوموفسك، نجحت الوحدات الهجومية التابعة لقوات إيفانوفو في تنفيذ مهام تدمير التشكيلات الأوكرانية التي تحاول تطويق المدينة".