الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"

حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة الإثنين من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي تحاصرها إسرائيل فيما تخوض معارك محتدمة مع حركة حماس.

وقال توماس وايت للصحافة في القدس "في الساعات ال48 المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به" مؤكدا بذلك التحذير الذي اطلقه على منصة اكس قبل ساعات.

واضاف "هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهما ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب" في القطاع المحاصر.

ومن المقرر ملء خزان غزة من طريق خط أنابيب نفط في مصر. وقال وايت "للأسف وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأن هذا القرار يتخذ على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية".

ولم يدخل أي وقود إلى غزة منذ 7 اكتوبر، بحسب الأونروا. وتؤكد هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية أنه لم يدخل أي وقود إلى قطاع غزة منذ "ما قبل الحرب".

وحذر وايت من مخاطر انتشار الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وفي القطاع المحاصر يعيش 2,4 مليون نسمة نزح منهم 1,6 مليون ويعتمدون جميعا وبشكل كامل على المساعدات.

وتقول وكالة الأمم المتحدة إنها "عاجزة عن استيعاب عدد النازحين" الذي يتعين عليها مساعدتهم عند وصولهم إلى جنوب القطاع بعد فرارهم من شماله حيث يحتدم القتال.

وقال وايت إنه في المتوسط، يوجد مرحاض واحد لكل 125 شخصا ودش واحد لكل 700 وشخص.