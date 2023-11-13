رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة بإنزال المساعدات بالمظلات إلى غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ "إنزال المساعدات بالمظلات" على قطاع غزة.

وقال اشتية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: "أطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة، وخاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، ونطلب فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط".

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين، وقال: "نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم"، وفقاً لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.