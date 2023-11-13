الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة وإدخال الوقود

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، اليوم الاثنين، إلى هدنات ذات مغزى في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات، وقال خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: "هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها".

وأضاف: "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفص الوقود".

وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق إن "غزة تحتاج إلى مزيد من المساعدات أياً كانت وجهة النظر، المياه والوقود والغذاء. هذه المساعدات متوفرة وهي عند الحدود بانتظار إدخالها".