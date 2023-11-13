واشنطن وسيؤول تراجعان استراتيجية الردع في مواجهة تهديد كوريا الشمالية

عدلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقاً أمنياً ثنائياً يهدف إلى ردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتعهدتا بمواصلة الضغط على بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الوزير شين وون سيك التقى مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووقعا على الاتفاقية المحدثة لاستراتيجية الردع خلال المحادثات الأمنية التي عقدت في سيؤول.

وأضافت أن المراجعة تعتبر ضرورية لأن الاستراتيجية الحالية لم تعالج بشكل كاف التقدم السريع في التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

وتنص الاتفاقية على أن الولايات المتحدة ستستخدم أصولاً عسكرية استراتيجية بما يشمل القوة النووية للدفاع عن حلفائها، وقال الوزيران إنهما اتفقا على تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة وكذلك التعاون مع اليابان في مسعى لردع أي هجوم كوري شمالي والاستعداد له بشكل أفضل.

وقال أوستن إن الزيارات الأخيرة التي قامت بها غواصة أميركية تحمل صواريخ باليستية نووية وطائرة بي-52 إلى كوريا الجنوبية كانت بمثابة إنجاز في جهود الردع، وإن هذا النشاط العسكري قد يستمر بتلك الوتيرة على الرغم من الأزمات العالمية الأخرى.

وأضاف أوستن في إفادة صحافية: "سنستمر في القيام بالأمور التي تعهدنا بها، خلال العام الماضي نشر الجيش الأميركي قوات إضافية في منطقة المحيطين الهندي والهادي بشكل أكبر مما كان يحدث في الماضي وكان أكثر قدرة على التصدي لأي شيء قد يحدث".