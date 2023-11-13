قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بتعرض أطراف عدة بلدات لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "أطراف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت تعرضت لقصف مدفعي معادٍ"، مشيرة إلى تسجيل إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن إسرائيل أطلقت ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، موضحة أن ليل المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة كان متوتراً بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزاً بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت أن "القنابل المضيئة المعادية لم تغب عن سماء القطاعين الغربي والأوسط، وأن معظم سكان القرى المتاخمة الحدودية قد انتقلوا إلى مناطق أكثر أماناً".