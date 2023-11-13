تنكيس الأعلام في مقار للأمم المتحدة على أرواح ضحايا غزة من موظفيها

نُكست الأعلام في مقار الأمم المتحدة في مدة عدة، اليوم الاثنين، ودُعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في غزة.

وانزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين ومدن أخرى غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة فرانس برس، أمس، فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، وأعلنت الأونروا قبل يومين، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.