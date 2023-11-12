فيضانات تقتل 31 شخصا في الصومال والأمم المتحدة تحذر من كارثة محتملة

تسببت فيضانات وسيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مقتل 31 شخصا على الأقل في مناطق مختلفة من الصومال، حسبما ذكرت السلطات الأحد.

وقال وزير الإعلام داود عويس للصحافيين في العاصمة مقديشو، إن الفيضانات والسيول أدت منذ أكتوبر إلى نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص وتعطيل حياة أكثر من 1.2 مليون شخص. وأضاف أنها تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، لا سيما في منطقة غيدو بجنوب الصومال.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي قدم 25 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من آثار الفيضانات، في بيان له يوم الخميس من وقوع حدث فيضان بحجم إحصائي لا يحتمل حدوثه إلا مرة واحدة كل 100 عام، مع تبعات كارثة إنسانية كبيرة متوقعة.

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: بينما يتم متابعة جميع التدابير التحضيرية الممكنة، لا يمكن إلا التخفيف من فيضان بهذا الحجم وليس منعه، وأوصى بالإنذار المبكر والعمل المبكر لإنقاذ الأرواح في ظل نزوح واسع النطاق، وزيادة الاحتياجات الإنسانية والمزيد من النزوح ولا يزال تدمير الممتلكات محتملا.

وأضاف أن حياة نحو 1.6 مليون شخص في الصومال قد تتعطل بسبب الفيضانات والسيول خلال موسم الأمطار الذي يستمر حتى ديسمبر، مع احتمال تدمير 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وتعرضت مقديشو للأمطار الغزيرة جرفت في بعض الأحيان الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك الأطفال والمسنين، وعطلت وسائل النقل.