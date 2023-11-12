روسيا تكثف هجماتها على المدن الرئيسية بشرق أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية كثفت هجماتها في شرق البلاد، في محاولة لتحقيق مكاسب ميدانية بالقرب من مدينتين رئيسيتين على خط المواجهة.

وقالت القوات البرية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية بدأت حملة لاستعادة الأراضي بالقرب من باخموت، مدينة التعدين الواقعة شرقي أوكرانيا والتي كانت مسرحاً لأكثر المعارك دموية في الحرب قبل أن تسقط في أيدي الروس في مايو الماضي.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على المرتفعات في باخموت منذ أن شنت كييف هجومها المضاد في الصيف.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل أيضاً هجومها المستمر منذ أسابيع لتطويق مدينة أفدييفكا، وهي معقل أوكراني إلى جنوب باخموت وهدف رئيسي منذ بداية الحرب.