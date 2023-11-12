قتلى وجرحى جراء قصف مقر تابع للأمم المتحدة في غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء قصف طال مقراً له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هرباً من القصف الإسرائيلي.

وقال البرنامج في بيان إن "القصف أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبراً أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ونوّه البيان إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، قبل أن يفتح أبوابه لاستقبال النازحين.

وأضاف: "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".

على صعيد آخر، أظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس حفرة في وسط باحة مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

واستهدف القصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين جراء الحرب المتواصلة بلا هوادة منذ أكثر من شهر.