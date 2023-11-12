منظمة الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال مع مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وعبرت عن قلقها العميق بخصوص سلامة جميع المحاصرين هناك بسبب القتال، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكدت المنظمة أن لديها "مخاوف عميقة بخصوص سلامة العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم رضع على أجهزة دعم الحياة والنازحين الذين ما زالوا داخل المستشفى"، وجددت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قد أعلن أن العمليات في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت أمس السبت بعد نفاد الوقود.