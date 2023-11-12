وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت "حزب الله" اللبناني، بأن بيروت يمكن أن تلقى المصير نفسه لقطاع غزة إذا جر الحزب لبنان الى حرب.

وفي وقت سابق السبت، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه بدأوا خلال الأيام الماضية باستخدام أسلحة جديدة ضد إسرائيل من جنوب لبنان، عدا عن إرسال مسيرات استطلاع الى مناطق في عمقها.

وقال غالانت خلال زيارته لشمال اسرائيل المحاذي للحدود اللبنانية "ما يمكننا القيام به في غزة يمكننا أيضا القيام به في بيروت"، مضيفا "إذا ارتكب (حزب الله) اخطاء مماثلة هنا، فإن أول من سيدفع الثمن سيكونون اللبنانيين، من دون أن يوضح ماهية "الاخطاء" التي اشار اليها.

وتابع غالانت في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع أن "حزب الله يجر لبنان الى حرب قد تقع، ويرتكب اخطاء".