نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في "القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية" بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتي افتتح أعمالها اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

شارك في القمة قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها وممثلوها..بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى جانب ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من..سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

وعقدت قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشتركة لبحث ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة.

وأجمع المشاركون في القمة خلال كلماتهم على أولوية الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة والحفاظ على أرواح المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إليهم من خلال تمكين منظمات الإغاثة المعنية من القيام بدورها في هذا الشأن مشددين على ضرورة تجنيب المنطقة توسيع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.

وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق عقب مشاركته في"القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية".