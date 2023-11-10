نتنياهو: سنحتفظ بالسيطرة على غزة ولن نسلمها لقوى خارجية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن قوات الدفاع الإسرائيلي سوف تحتفظ بالسيطرة على قطاع غزة، ولن تسلمه لأى قوات خارجية.

جاء ذلك فى لقاء نتنياهو مع عمد المناطق الحدودية مع غزة اليوم بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن مكتبه أورده موقع صحيفة يديعوت احرونوت.

وقال نتنياهو:"هناك تصميم قوى للغاية منكم ومن الحكومة على استعادة أكثر مما كان من قبل، وفى المقام الأول وقبل أى شىء استعادة الأمن، وضمان فرص حياة أقوى بعد ذلك".

وأضاف نتنياهو:" سوف تكون هناك سيطرة أمنية على قطاع غزة، بما فى ذلك نزع السلاح تماما، لضمان عدم وجود تهديد مرة أخرى من غزة للإسرائيليين" وفق البيان.